Суперкомпьютер поможет Росгидромету делать более точные прогнозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вычислительная мощность компьютера, установленного в Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), выросла более чем в 30 раз. Об этом сообщил директор ведомства во время пресс-конференции по представлению системы.

Компьютер работал в тестовом режиме с лета, но теперь начал полноценную работу, уточняет Агентство "Москва". По мощности он занимает второе место в рейтинге суперкомпьютеров СНГ. Лидер списка – система "Ломоносов-2" в МГУ.

Мощность суперкомпьютера дает возможность ведомству выполнять задачи, которые не могли быть решены ранее. Изменения коснутся всех этапов прогнозов. Точнее станут и часовые, и суточные, и сезонные измерения.

Обслуживание компьютера будет стоить около 180 миллионов рублей ежегодно. Сама работа по созданию компьютера стоила 45 миллионов евро. Средства будут взяты частично из федерального бюджета, частично – из финансов Росгидромета.

Ранее стало известно, что Гидрометцентр России подписал соглашение с властями Москвы на создание сети предупреждений об опасных природных явлениях.