Переменная облачность и до 23 градусов тепла ожидаются в столице в среду

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

В Москве и Подмосковье синоптики прогнозируют переменную облачность и до 23 градусов тепла в среду, 8 августа.

В восточной части Московской области возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до 21-23 градусов, в Подмосковье до плюс 23 градусов.

Ветер подует северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами ветер усилится до 15 метров в секунду, сообщает портал "Метеоновости".

Атмосферное давление начнет расти и составит 749 миллимеров ртутного столба. Влажность воздуха составит 40-50.

Ранее синоптики отмечали, что в городе установилась не характерная для последнего летнего месяца жаркая погода.

Кроме того, на текущей неделе жителей столицы ожидает "температурная пила". Сначала москвичи попадут в "холодную яму", а затем температура воздуха вновь поднимется до тридцатиградусных отметок. Потепление ожидается уже в четверг.