Дождь и порывистый ветер ожидаются в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Облачная погода, небольшой дождь и до 10 градусов тепла ожидается в московском регионе в воскресенье, 4 ноября, сообщает портал "Метеоновости".

Согласно его данным, предстоящим днем Москва и область будут находиться в юго-западной части циклона. Погода будет преимущественно облачной, местами пройдет небольшой дождь.

Максимальная температура воздуха в городе составит 7-9 градусов тепла, по области – 5-10 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, временами с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%.

Повышенный фон атмосферного давления и резкий порывистый ветер могут доставить неприятности метеозависимым людям, отмечают синоптики.

Солнце вернется в столицу в понедельник, 5 ноября. В Москве установится теплая погода, а дожди прекратятся. В первой половине новой недели воздух будет прогреваться до 4-6 градусов тепла. 3 и 4 ноября в Москве будет еще теплее – около 6-8 градусов, при этом ожидаются дожди.

В Москве ноябрь начался с заметного потепления. По словам синоптиков, с наступлением последнего месяца осени в столицу пришло "прабабушкино" лето. Впереди сезон устойчивой, солнечной и достаточно теплой для ноября погоды.

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