МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за жары в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

МЧС предупредило жителей столицы о сильной жаре, которая установится в городе в пятницу, 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба московского главка ведомства.

По информации МЧС, с 10:00 до 17:00 3 августа в Москве ожидается очень жаркая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 30–31 градуса.

Чтобы избежать перегрева, в МЧС рекомендовали москвичам соблюдать осторожность при длительном пребывании на улице, носить светлую одежду и головной убор, а также пить больше воды.

Ранее синоптики сообщили, что температура воздуха в столице днем в пятницу будет колебаться в районе +28–30 градусов. По словам специалистов, это на 8–9 градусов выше климатической нормы.

Однако уже в ближайшие выходные в столицу придут кратковременные дожди и грозы. По прогнозам, осадки ожидаются после полудня в субботу и воскресенье. При этом днем в субботу, 4 августа, воздух прогреется до плюс 26–28 градусов.

Как пояснили в центре погоды "Фобос", понижение атмосферного давления в выходные говорит о том, что характер погоды изменится. "Циркуляция воздушных масс будет меняться на циклоническую и благоприятную для образования плотных облаков, в том числе дождевых", – цитирует сообщение центра Агентство "Москва".

В начале следующей недели аномальная жара сменится резким похолоданием. Синоптики не исключили, что даже в дневные часы температура воздуха не превысит +17 градусов.