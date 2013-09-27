На станции метро "ВДНХ" неизвестный распылил перцовый газ

На станции "ВДНХ" неизвестный распылил перцовый баллончик

Утром 27 сентября на станции "ВДНХ" Калужско-Рижской линии метро неизвестный распылил перцовый газ из баллончика.

Как сообщает телеканал "Москва 24", пассажирам предлагали воспользоваться другими видами транспорта, поезда на "оранжевой" ветке метро следовалис увеличенными интервалами.

Так, можно было уехать на автобусе №903, который следует от Холмогорской улицы до Рижского вокзала через станции метро "ВДНХ" и "Алексеевская".

По уточнению на 10.00 расписание поездов было нормализовано, уточнили на "горячей линии" метро.