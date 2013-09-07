Форма поиска по сайту

Новости

Новости

07 сентября 2013, 12:36

Транспорт

Человек упал на рельсы на станции метро "Красносельская"

Утром 7 сентября поезда на Сокольнической линии столичной подземки следовали с увеличенными интервалами.

Как сообщили M24.ru на "горячей линии" метрополитена, на станции "Красносельская" упал на рельсы человек. Для его извлечения с путей и было задержано движение.

В пресс-службе УВД на московском метрополитене уточнили, что на 5 минут было отключено питание рельса из-за падения лица без определенного места жительства. По словам сотрудника полиции, бездомный получил ушибы и отказался от медицинской помощи.

поезда пострадавшие интервалы движения чп

