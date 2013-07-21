Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля 2013, 18:25

Общество

По факту самоубийства 17-летней девушки возбуждено уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "доведение до самоубийства", после того как в столице повесилась 17-летняя девушка, информирует пресс-служба ведомства.

"19 июля 2013 года примерно в 23 часа в одной из комнат запертой квартиры в городе Москве обнаружена повешенной несовершеннолетняя девушка 1996 года рождения", - говорится в материале.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.

Сайты по теме


подростки самоубийства следствие проверки

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика