По факту самоубийства 17-летней девушки возбуждено уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "доведение до самоубийства", после того как в столице повесилась 17-летняя девушка, информирует пресс-служба ведомства.

"19 июля 2013 года примерно в 23 часа в одной из комнат запертой квартиры в городе Москве обнаружена повешенной несовершеннолетняя девушка 1996 года рождения", - говорится в материале.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.