Полицейские раздали новогодние подарки жителям ЮЗАО

Дед Мороз и Снегурочка поздравили с наступающими праздниками жителей юго-запада Москвы. Переодетые в сказочных героев полицейские раздавали подарки на оживленном участке дороги около МКАД.

Они вручали всем водителям специально разработанные памятки, светоотражающие фликеры, скидочные купоны для покупки автокресел и открытки с поздравлениями. А маленьким пассажирам Дед Мороз и Снегурочка дарили мягкую игрушку – змею с конфетами внутри, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.