Сотрудники подмосковного УФМС избили полицейского

Накануне в здании подмосковного УФМС трое сотрудников ведомства избили полицейского. По факту случившегося проводится проверка.

Установлено, что днем 15 ноября инспектор службы первого отдела полиции УВД на метрополитене приехал в управление миграционной службы, расположенное на улице Докукина, по указанию своего руководителя.

Правоохранитель обратился к одному из сотрудников УФМС, но тот в грубой форме отказался отвечать на вопрос. В результате между мужчинами разгорелся конфликт, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На шум прибежали еще два сотрудника ведомства. Они несколько раз ударили полицейского по лицу и выставили его на улицу.