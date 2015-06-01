Зонтики и шезлонги установили на пляжах к началу сезона

В понедельник, 1 июня, в столице официально открывается купальный сезон. Плавать разрешено на 12 пляжах. Сразу два из них находятся в Серебряном бору на северо-западе Москвы.

В "Сокольниках" пляжный сезон уже открыли в минувшие выходные. Там работает площадка The Баssейн. Парк Горького предлагает отдохнуть на Оливковом пляже. Он для любителей позагорать, купание там не предусмотрено.

Окунуться можно в Тропареве, в зоне отдыха "Мещерское", на пляжах "Левобережный", Beach Club и Большой садовый пруд, в Белом озере и многих других местах.

Все площадки оборудованы зонтиками, шезлонгами и раздевалками. На большинстве должны появиться игровые площадки, пункты проката лодок и спортинвентаря. Открыты пляжи с 9.00 до 21.00, там будут дежурить спасатели, а вечером и ночью - сотрудники полиции, сообщает телеканал "Москва 24".