Московский этап "Кубка чемпионов" стартует 31 мая в "Крылатском"

Столица откроет второй сезон международных соревнований по плаванию на открытой воде "Кубок чемпионов". Московский этап пройдет 31 мая на Гребном канале в "Крылатском". В этом году кубок приурочен к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Одновременно в заплыве на одну морскую милю (1852 метра) участвуют 850 спортсменов, что более чем вдвое превышает число участников прошлого года. Среди пловцов как любители, так и профессионалы, в том числе многократные победители и призеры чемпионатов России, Европы, мира и этапов Кубков мира.

Регистрация участников проводится с 8.00 до 10.00, в 10.00 начнется церемония открытия международных соревнований.