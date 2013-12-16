Российским пловцам забыли купить обратные билеты на самолет в Москву

Российские пловцы не могут вылететь из Дании из-за отсутствия билетов

Всероссийская федерация плавания не выкупила билеты на самолет в Москву членам сборной России. Об этом в своем Twitter сообщил серебряный призер Олимпийских игр Евгений Коротышкин.

В настоящее время спортсмены находятся в аэропорту в Дании, где завершился чемпионат Европы.

"Чудным образом федерация плавания не выкупила нам билеты в Москву и мы теперь встряли в аэропорту", - написал Коротышкин.

Напомним, что сборная России выиграла медальный зачет Чемпионата Европы по плаванию на короткой воде, который проходил в датском Хернинге. Россияне завоевали 13 золотых медалей, пять серебряных и четыре бронзовых.