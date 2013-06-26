Модницы вышли к посольству Италии в поддержку Дольче и Габбаны

"Утро": Дольче и Габбана приговорены к тюрьме за неуплату налогов

В среду три девушки с вечерним макияжем и в нижнем белье провели пикет у посольства Италии в центре Москвы в поддержку дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбаны. Итальянский суд приговорил модельеров к тюремным срокам за уклонение от уплаты налогов.

Участниц пикета в Денежном переулке, где находится итальянская дипмиссия, держали плакаты с надписями "Свободу Доменико Дольче и Стефано Габбане" и "D&G - узники совести", передает РИА Новости. Полиция проведению пикета не препятствовала. Акция продлилась около 40 минут и завершилась без происшествий.

Отметим, сочувствие дизайнерам выказывают далеко не все. Так, некоторые российские и зарубежные блогеры предполагают, что тюремный срок по году и восемь месяцев на каждого - всего лишь новый пиар-ход итальянцев.

По версии следствия, начиная с 2004 года, когда в Люксембурге были созданы две компании Dolce&Gabbana Luxemburg sarl и Gado sarl, руководство известного дома моды занималось фальсификацией налоговых документов и недоплатило в казну около 1 миллиарда евро.