Неправильная разметка пешеходного перехода на юге Москвы

Пешеходный переход на юге Москвы

Читатель M24.ru Иван сообщает о неправильной разметке пешеходного перехода на юге Москвы.

Из присланного читателем видеоматериала ясно, что разметка пешеходного перехода упирается в низкий железный забор. Неправильное расположение зебры создает препятствие для безопасного перехода пешеходов.

