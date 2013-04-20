Форма поиска по сайту

20 апреля 2013, 18:12

Экология

В Пушкинском районе Подмосковья подтоплено несколько домов

В Пушкинском районе Московской области из-за разлива реки оказалось подтоплено несколько жилых домов.

Сообщение о ЧП на территории деревни Лепешки поступило подмосковным спасателям утром 20 апреля.

В результате разлива реки Воря подтоплено четыре участка с жилыми постройками. В домах проживает 13 человек, в том числе трое детей.

Вода находится в подвалах домов и под полом, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Жители от отселения отказались.

паводок подтопление чп мо

