В Пушкинском районе Подмосковья подтоплено несколько домов
В Пушкинском районе Московской области из-за разлива реки оказалось подтоплено несколько жилых домов.
Сообщение о ЧП на территории деревни Лепешки поступило подмосковным спасателям утром 20 апреля.
В результате разлива реки Воря подтоплено четыре участка с жилыми постройками. В домах проживает 13 человек, в том числе трое детей.
Вода находится в подвалах домов и под полом, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.
Жители от отселения отказались.
