Полиция готовится к матчу "Анжи" – "Ливерпуль"

В четверг на центральном стадионе "Локомотив" пройдет футбольный матч группового этапа Лиги Европы УЕФА 2012/13 "Анжи" – "Ливерпуль". Полиция готовится к возможным беспорядкам.

Начало – в 21:00, ожидается, что матч посетят до 20 тысяч болельщиков. При этом на территории стадиона будут работать около двух тысяч сотрудников правоохранительных органов, сообщается на сайте Центра специального назначения сил оперативного реагирования ГУ МВД России по Москве.

Перед матчем вся территория стадиона и около него будет обследована кинологами, болельщики будут обязаны пройти рамки металлоискателей. Отмечается, что лица в состоянии алкогольного опьянения не смогут пройти на стадион. Патрулирование в других частях города будет максимально приближено к спортбарам и ресторанам, транслирующим матч.

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