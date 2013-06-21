Форма поиска по сайту

21 июня 2013

Безопасность

Конная полиция устроит рейд по столичным паркам

Столичная полиция с 21 по 23 июня проверит московские парки. Конники будут нести службу с 15:00 и до позднего вечера.

Как сообщает пресс-служба московского главка полиции, на Воробьевых горах будут дежурить четыре всадника, в парке Горького – два. 22 июня в Строгино, Покрово-Стрешнево и Хорошево-Мневники будут патрулировать территорию 16 всадников, а 23 – восемь.

Сотрудники конной полиции будут проводить беседы с нарушителями о противопожарной безопасности и правилах поведения в лесопарковой зоне.

