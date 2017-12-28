Парк "Зарядье" заслужил положительные отзывы ЮНЕСКО

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Генеральный директор ЮНЕСКО Франческо Бандарин дал высокую оценку новому столичному парку "Зарядье". По его словам, российская сторона полностью выполнила свои обязательства при создании этого парка. Об этом сказано в письме, адресованном Бандарином в Минкультуры России, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
"Гендиректор ЮНЕСКО Франческо Бандарин выразил глубокую признательность в отношении реализации проекта парка "Зарядье" на месте снесенной в 2006 году гостиницы "Россия", отметив, что данный проект был должным образом пересмотрен на основании рекомендации комиссии ИКОМОС 2015 года, а также его собственных", – пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
По словам Кузнецова, посетив "Зарядье", Бандарин отметил, что при создании парка были соблюдены все предписания Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, заключенной в 1972 году.
"Я думаю, что “Зарядье” моментально стало одной из икон города, это место, которое люди будут очень сильно ценить", – подчеркнул гендиректор ЮНЕСКО в ходе визита в Москву. Он также обратил внимание на позитивную роль нового парка для благоустройства и развития всей прилегающей территории. Кроме того, работы в "Зарядье" позволили полностью открыть панорамный вид на Кремль.
Ранее сообщалось, что парк "Зарядье" начали украшать к Новому году.
В павильонах появились воздушные и геометрические ели, скульптура Снегурочки в кокошнике, а также инсталляции со снегирями, фигуры белых медведей и трехметровый айсберг. В холле павильона "Заповедное посольство" установили скульптуры белых медведей высотой 2,5 метра и трехметровый айсберг. А в холле павильона "Медиацентр" посетители смогут увидеть особые воздушные ели. Они составлены из фигурок новогодних елочек, вырезанных из тонкого металла.
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