Парк "Зарядье" стал победителем премии портала ArchDaily

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Парк "Зарядье" стал победителем премии международного архитектурного портала ArchDaily как лучший проект в области общественных пространств, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

"Я безумно рад этому событию. Не только как архитектор, не только как один из авторов проекта, но и как москвич. Рад тому, что труд огромного количества человек был так высоко оценен, тому, что Россия и Москва смогла заявить о себе на международном архитектурном поле. И я просто рад тому, что "Зарядье" воплотилось в жизнь, радует жителей города и стало его новым украшением", – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

С "Зарядьем" конкурировали Pedra Da Ra Lookout Point (автор Carlos Seoane, Испания), SEOULLO Skygarden (MVRDV, Южная Корея), Israels Plads Square (COBE, Дания) и Park‘n’Play (JAJA Architects, Дания).

Премия портала ArchDaily вручается девятый год подряд. Проекты делятся на 15 категорий, отражающих назначение того или иного объекта. Победителя выбирают путем голосования пользователей.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что парк "Зарядье" стал победителем конкурса InAVation Awards 2018. Церемония награждения прошла в Амстердаме. На ней были представлены более 300 проектов в 11 номинациях.

"Зарядье" открыли в 2017 году на месте гостиницы "Россия" у стен Кремля. Проект разрабатывал международный консорциум во главе с американским бюро Diller Scofidio + Renfro под руководством главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

Территория парка разделена на четыре ландшафтные зоны, там находятся уникальные сооружения – "Парящий мост", "Медиацентр", "Флорариум" и другие.

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