В Москве может появиться памятник Майклу Джексону

Российские поклонники таланта Майкла Джексона собирают деньги на установку в Москве памятника королю поп-музыки.

Как сообщила куратор проекта Светлана Ларина, всего необходимо около миллиона рублей. Через интернет инициативной группе уже удалось собрать более 300 тысяч рублей, информирует РИА Новости.

Очередной сбор средств намечен на 30 августа. В этот день у Дома Шаляпина в 22.30 в небо запустят светящиеся шары. Акция приурочена ко дню рождения великого певца. Все средства, вырученные от продажи шаров, пойдут на финансирование установки бронзового монумента.

По словам Лариной, над внешним видом памятника работает художник и скульптор Максим Попов. Мастер уже вылепил гипсовую фигуру Джексона, застывшего в танце с поднятой вверх рукой.



Добавим, что место для будущего памятника инициативная группа пока еще не выбрала.