Аллею героев-авиаторов хотят открыть около метро "Крылатское"

Около метро "Крылатское" планируется открыть аллею героев-авиаторов, защитивших небо Москвы. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" заявил председатель комиссии по монументальному искусству Москвы Лев Лавренов.

По его словам, эта идея пока никем не финансируется. Создание аллеи стало инициативой местных муниципальных депутатов, и комиссия намерена поддержать их предложение.

Добавим, до конца 2014 года в Камергерском переулке на пересечении с Тверской улицей, напротив Московского художественного театра имени Чехова, планируют установить памятник Константину Станиславскому и Владимиру Немировичу-Данченко.