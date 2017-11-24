Самая полная выставка работ Казимира Малевича откроется на ВДНХ

Выставка "Казимир Малевич. Не только "Черный квадрат" открылась в павильоне "Рабочий и Колхозница" на ВДНХ. В экспозиции произведения художников из коллекций ведущих музеев и из частных собраний. Часть полотен впервые демонстрируют в столице.
Помимо картин, на выставке также можно увидеть письма, дневники, фотографии и книги, раскрывающие многогранность таланта Малевича – и как художника, и как теоретика, и как деятеля культуры.
"Приятно объявить, что в Москве появился новый культурно-образовательный центр, программа которого готовится настоящими профессионалами – с особой тщательностью, ориентируясь на самую взыскательную аудиторию", – цитирует заммэра Наталью Сергунину "Вечерняя Москва".
С 24 ноября на ВДНХ стартовал зимний сезон образовательной программы. Все желающие смогут бесплатно посетить лекции, концерты и кинопоказы, которые будут проходить до марта 2018 года.
Основной площадкой станет павильон "Рабочий и колхозница", где 24 ноября в 19:00 там пройдет лекция, посвященная авангардисту Казимиру Малевичу. В декабре гостей ждут мастер-классы по флористике и росписи пряников, интенсив по развитию творческого потенциала и скандинавское Рождество.
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