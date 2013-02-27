Детей с ДЦП летом отправят в Евпаторию

При поддержке правительства Москвы детей-инвалидов с детским церебральным параличом летом 2013 года отправят на отдых и лечение в город Евпатория в Крыму. Департамент столицы по конкурентной политике опубликовал открытый конкурс на право заключения госконтрактов с начальной ценой - 54,6 миллиона рублей.

Согласно условиям, детям должны быть обеспечены сопровождение и пребывание на курорте, а также комплексные медицинские реабилитационные услуги. При наличии медицинских показаний детям-инвалидам будут предоставлены дополнительные медицинские услуги для лечения сопутствующих заболеваний.

В контракте прописано, что отдых должен занимать 21 день, для проживания должны быть выделены двухместные номера. Детям необходимо пятиразовое питание по заказному меню с учетом системы стандартных диет. Заезды по путевкам должны предусматриваться с апреля по октябрь 2013 года. Подведение итогов конкурса состоится 4 апреля.