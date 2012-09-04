Три выходных подряд ждут россиян на День народного единства

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Три выходных, с 3 по 5 ноября, ожидают россиян на День народного единства, а новогодние праздники в этом году продлятся полторы недели.

"Новогодние каникулы по Трудовому кодексу должны длиться с 1 по 8 января включительно. Вызывает вопрос 31 декабря 2012 года, которое выпадает на понедельник. Здесь у правительства есть полномочия по переносу выходных дней на другие. Скажем, с субботы 29 декабря на понедельник. Такое решение пока не принято, оно может быть принято к концу года", - заявил "Интерфаксу" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

По его словам, в случае принятия правительством решения о переносе, на предстоящий Новый год можно будет отдыхать полторы недели. "Если будет такое решение, тогда отдых получится с 30 декабря 2012 года по 8 января 2013 года включительно", - пояснил Шкловец.

Что касается выходных, которые связаны с майскими праздниками в 2013 году, то соответствующее постановление правительства должно быть принято и опубликовано не позднее начала марта следующего года, но некоторые предположения можно сделать, отмечают в ведомстве.

"В январе есть два дня выходных, которые совпадают в ходе новогодних каникул с нерабочими праздничными днями. Речь идет о пятом и шестом января. По решению правительства они могут быть в дальнейшем перенесены на другие дни, присоединены к другим праздникам. С большой долей вероятности можно сказать, что это будет май", - сказал Шкловец.

"Оба майских праздника выпадают на середину недели: 1 мая - среда и 9 мая - четверг. "Зависают" 2 и 3 мая, и 10 мая. Наверно, где-то на май эти январские выходные будут перенесены", - считает замглавы ведомства.

Что касается других государственных праздников, то они в 2013 году находятся "вплотную" к выходным дням. "Поэтому, скорее всего, в будущем году, кроме как на майские праздники, никаких переносов не будет", - сказал он.

В связи с ближайшим государственным праздником - Днем народного единства (4 ноября) у россиян будет три выходных подряд.

"Это автоматически следует из Трудового кодекса, когда праздничный день приходится на субботу или воскресенье. В данном случае, отдыхать будем с 3 ноября, субботы по 5 ноября, понедельник включительно", - сообщил Иван Шкловец.