На Казанском вокзале у пассажира нашли револьвер

23 декабря на Казанском вокзале в ходе досмотра пассажиров сотрудники охраны нашли у приезжего из Ноябрьска револьвер системы Нагана.

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО, в сумке у пассажира были еще 23 патрона.

По данным экспертов, сам револьвер был изготовлен в 1927 году и пригоден для стрельбы боевыми патронами калибра 7,62 мм.

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