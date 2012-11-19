СЗАО победил в соревнованиях по аэробике "Музыкальная кроссовка"

Накануне, 18 ноября, в СЗАО в СК "Янтарь" прошли финальные соревнования по аэробике "Музыкальная кроссовка" в рамках межокружной Спартакиады "Московский двор - спортивный двор".

Победителем в общекомандном зачете стал Северо-западный округ Москвы. Второе место занял Юго-восточный округ, замкнул тройку лидеров Западный АО.

Соревнования проводились в 5 номинациях: смешанная пара, тройки, тренер и ученики, семья и т. д.

По окончании Спартакиады победители и призеры были награждены медалями и дипломами, а также памятными подарками от Департамента физкультуры и спорта и Федерации спортивной аэробики.