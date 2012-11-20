Власти Подмосковья утвердили зоны охраны объектов культурного наследия

20 ноября 2012, 11:39
Министерство культуры Московской области утвердило зоны охраны объектов культурного наследия регионального значения – церкви Казанской иконы Божией Матери и церкви Спаса Нерукотворного Образа.
Обе церкви представляют собой единый храмовый комплекс XVIII-XIX вв. и расположены в деревне Гагино сельского поселения Березняковское Сергиево-Посадского района, сообщил министр культуры Подмосковья Антон Губанков.
Именно в церкви Казанской иконы Божией Матери в 1898 году венчались Ф.Шаляпин и И.Торнаги.
Кроме того, определены зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения – усадьбы "Голохвостовых, XVIII в." в поселке Пионерский сельского поселения Лучинское Истринского района и окончательно подтверждены зоны охраны объекта культурного наследия – ансамбля Ново-Иерусалимского монастыря XVII-XIX вв. в Истре.
"Утверждение границ зон охраны этих уникальных памятников обеспечит их сохранение", – сообщил Губанков. По его словам правительство области в бюджете 2013 года более чем в 6 раз увеличило средства на документационное оформление объектов культурного наследия, "прописанных" на территории региона.
"В самое ближайшее время мы намерены серьезно изменить ситуацию в деле паспортизации памятников", - подытожил Губанков.
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