18 апреля 2013, 20:22Жизнь в мире
Новые сроки и ограничения охоты введены в Подмосковье
С 20 апреля весенняя охота в Подмосковье будет проводиться по новым правилам. В них отражены сроки, ограничения и дичь, на которую разрешено охотиться.
Весенняя охота на птиц разрешена исключительно на водоплавающую и боровую дичь в течение 10 календарных дней в период с 1 марта по 16 июня, сообщили в Министерстве сельского хозяйства России.
Согласно правилам, каждый регион самостоятельно определяет сроки охоты на своей территории. В Московской области она проводится с третьей субботы апреля в течение десяти календарных дней. В этом году сезон стартует 20 апреля и завершится 29 апреля.
В правилах отмечен также ряд запретов и ограничений. В частности, запрещена охота с собаками охотничьих пород, на самок уток, глухарей, тетеревов, на рябчиков, лысуху, камышницу, на гусей в наиболее важных местах их миграции и гнездования и другие.
Напомним, правила охоты были утверждены приказом Минприроды России от 16 ноября 2010 года № 512 и вступили в силу 15 июня 2012 года.
ГУ МВД Подмосковья призывает охотников неукоснительно соблюдать правила охоты и оборота оружия, его перевозки и ношения, а также правила пожарной безопасности.
Как сообщалось ранее, власти намерены увеличить наполняемость бюджета за счет выставления на аукцион охотничьих мест в Подмосковье. Предполагается, что это увеличит доходы бюджета минимум на 1 миллиард рублей.
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