Новые сроки и ограничения охоты введены в Подмосковье

С 20 апреля весенняя охота в Подмосковье будет проводиться по новым правилам. В них отражены сроки, ограничения и дичь, на которую разрешено охотиться.

Весенняя охота на птиц разрешена исключительно на водоплавающую и боровую дичь в течение 10 календарных дней в период с 1 марта по 16 июня, сообщили в Министерстве сельского хозяйства России.

Согласно правилам, каждый регион самостоятельно определяет сроки охоты на своей территории. В Московской области она проводится с третьей субботы апреля в течение десяти календарных дней. В этом году сезон стартует 20 апреля и завершится 29 апреля.

В правилах отмечен также ряд запретов и ограничений. В частности, запрещена охота с собаками охотничьих пород, на самок уток, глухарей, тетеревов, на рябчиков, лысуху, камышницу, на гусей в наиболее важных местах их миграции и гнездования и другие.

Напомним, правила охоты были утверждены приказом Минприроды России от 16 ноября 2010 года № 512 и вступили в силу 15 июня 2012 года.

ГУ МВД Подмосковья призывает охотников неукоснительно соблюдать правила охоты и оборота оружия, его перевозки и ношения, а также правила пожарной безопасности.

Как сообщалось ранее, власти намерены увеличить наполняемость бюджета за счет выставления на аукцион охотничьих мест в Подмосковье. Предполагается, что это увеличит доходы бюджета минимум на 1 миллиард рублей.