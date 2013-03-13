Суд обязал устранить незаконную перепланировку в подвале дома в ВАО

Жители дома № 15 по Заводскому проезду жалуются на проведение ремонтно-строительных работ и размещение общежития в подвале здания, информирует пресс-служба государственной жилищной инспекции Москвы.

Проверка показала, что в подвале была произведена несанкционированная перепланировка и частичный демонтаж несущих конструкций.

"Для устранения допущенных нарушений Мосжилинспекцией владельцу подвала было выдано предписание. Однако в установленные сроки оно не было исполнено, что явилось основанием для обращения в суд с требованием обязать собственника привести помещение в соответствие с технической документацией", - говорится в сообщении

Преображенский районный суд требования Мосжилинспекции удовлетворил в полном объеме. В настоящий момент ведомство совместно со службой судебных приставов-исполнителей контролирует вопрос исполнения данного судебного решения.

