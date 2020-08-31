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Общество

16:09

Скончался экс-президент Индии Пранаб Мукерджи

общество утраты за рубежом

Фото: flickr.com/U.S. Department of the Treasury

Бывший президент Индии Пранаб Кумар Мукерджи умер в возрасте 84 лет. Об этом в Twitter сообщил действующий президент страны Рам Натх Ковинд.

"Его смерть – это конец эпохи. Исполин общественной жизни, он служил Матери Индии как истинный мудрец", – написал глава государства.

Ковинд принес соболезнования его семье, друзьям и всем гражданам.

Мукерджи возглавлял страну с 2012 по 2017 год. До этого занимал посты министра обороны (2004–2006), иностранных дел (2006–2009) и финансов (1982–1984 и 2009–2012).

В 2017 году он не стал участвовать в президентских выборах, объяснив это преклонным возрастом и пошатнувшимся здоровьем.

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