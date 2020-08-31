Япония отменила безвизовые обмены с Россией из-за коронавируса

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Япония отменила все запланированные на 2020 год безвизовые обмены между японскими префектурами и южной частью Курильских островов, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Такое решение принято в связи с распространением коронавируса. В ассоциации бывших японских жителей этих территорий отметили, что полностью избежать риска заражения COVID-19 во время путешествия по открытому морю невозможно.

"Надеемся, в будущем году поездки удастся организовать согласно существовавшему до этого момента графику", – сказал председатель ассоциации Хидэака Миякава.

По его словам, ассоциация до последнего момента рассматривала возможность проведения безвизовой поездки на южную часть Курильских островов 25–28 сентября, но от этих планов пришлось отказаться.

СССР присоединил Южно-Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года, претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, согласно которой Шикотан и Хабомаи передаются Японии после заключения мирного договора. Однако впоследствии японские власти были согласны только на возвращение всех четырех островов, поэтому документ так и не был подписан.

В мае 2020 года Япония вернула формулировку о принадлежности "северных территорий", обозначив Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи как острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны.