В Госдуме предложили создать в России молодежную организацию

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил создать в России молодежную организацию по аналогии со скаутским пионерским движением. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Пионерское или скаутское движение неоднократно пытались возродить, но, к сожалению, до сих пор ничего подобного не удалось сделать. Мощного движения, объединяющего молодежь, к сожалению, нет, а такое движение нужно", – заявил Свищев.
По его словам, скаутское движение призывает своих участников любить свою Родину, всегда быть готовым прийти на помощь другим, а также воспитывает у молодежи любовь к здоровому образу жизни.
Депутат уточнил, что в настоящее время существует юнармейское движение ("Юнармия"), которое является примером создания патриотического молодежного движения.
"Думаю, нужно распространять их положительный опыт, создавать организации, в которые бы стремилась попасть молодежь", – добавил он.
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было сформировано в 2016 году по инициативе Минобороны и поддержке президента России. Участниками молодежного движения являются более 320 тысяч человек.
Юнармейские отряды также функционируют на базе воинских частей и при посольствах в Казахстане, Армении, Киргизии, Таджикистане, Приднестровье, Белоруссии и США. Главной задачей движения является воспитание подрастающего поколения на принципах патриотизма, уважения к истории и любви к Отечеству.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.