В Госдуме предложили создать в России молодежную организацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил создать в России молодежную организацию по аналогии со скаутским пионерским движением. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Пионерское или скаутское движение неоднократно пытались возродить, но, к сожалению, до сих пор ничего подобного не удалось сделать. Мощного движения, объединяющего молодежь, к сожалению, нет, а такое движение нужно", – заявил Свищев.

По его словам, скаутское движение призывает своих участников любить свою Родину, всегда быть готовым прийти на помощь другим, а также воспитывает у молодежи любовь к здоровому образу жизни.

Депутат уточнил, что в настоящее время существует юнармейское движение ("Юнармия"), которое является примером создания патриотического молодежного движения.

"Думаю, нужно распространять их положительный опыт, создавать организации, в которые бы стремилась попасть молодежь", – добавил он.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было сформировано в 2016 году по инициативе Минобороны и поддержке президента России. Участниками молодежного движения являются более 320 тысяч человек.

Юнармейские отряды также функционируют на базе воинских частей и при посольствах в Казахстане, Армении, Киргизии, Таджикистане, Приднестровье, Белоруссии и США. Главной задачей движения является воспитание подрастающего поколения на принципах патриотизма, уважения к истории и любви к Отечеству.

