Россияне стали реже оформлять завещания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Федеральная нотариальная палата опубликовала данные, согласно которым в России сократилось количество оформленных завещаний. Об этом пишет RT.

Как отметили в ФНП, первым этапом в процессе является консультация нотариуса, которая необходима для выяснения воли завещателя. На ее основании составляется текст. Затем нотариус удостоверяет два экземпляра завещания на специальных бланках – один из них он оставляет себе на хранение. Сведения вносятся в Единую информационную систему нотариата.

В 2018 году в России оформили 533,5 тысячи завещаний, из них 556 предусматривали создание наследственного фонда. За первое полугодие 2019-го было оформлено 251,1 тысячи завещаний.

Ранее сообщалось, что с 5 июля в России вступили в силу изменения в правилах работы нотариусов о ведении наследственных дел. Теперь нотариусы могут напрямую запросить у Кадастровой палаты информацию из государственного реестра о документах – основаниях регистрации вещного права наследодателя. До недавнего времени эта информация предоставлялась только по запросу правообладателя.