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31 марта, 23:37

В Москве и Подмосковье на предстоящей неделе будет дождь и до 11 градусов тепла

общество погода

31 марта, 23:37

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Фото: Лидия Широнина Москва 24

На первой неделе апреля в Москве и Подмосковье ожидается дождь, мокрый снег, ветер и температура до +11 градусов. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

В понедельник, 1 апреля, весна в московском регионе встанет на паузу из-за холодного атмосферного фронта. Он будет сопровождаться кучевыми облаками, дождем и местами мокрым снегом с порывистым ветром.

"Столбики термометров упадут на 10 градусов и температурный фон вернется в свое климатическое русло. Ночью 2-4 градусов тепла, днем до +6 градусов. Во вторник, среду и четверг инициатива в атмосфере будет принадлежать антициклону, что сулит малооблачную погоду с колебаниями температуры", – сообщили метеорологи.

В пятницу, 5 апреля, будет ощущаться влияние высотной ложбины циклона. Из-за этого будет пасмурно, ожидаются небольшие осадки в смешанной фазе.

Ранее синоптики пообещали москвичам ясную и теплую погоду с начала апреля.

общество погода

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