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Заявочную кампанию проекта "Наше дерево" продлили до 15 января, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Программа "Наше дерево" очень понравилась москвичам, поэтому принято решение со следующего года высаживать деревья дважды в год – весной и осенью. Период весенней кампании стартовал 1 июля", – рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Он пояснил, что желающие посадить дерево весной следующего года могут подать заявку в течение еще двух недель. Ранее заявочная кампания должна была закрыться 31 декабря, уточнил Кульбачевский. Подать заявку на посадку дерева осенью теперь можно с 16 января и до 30 июня.

"Благодаря продлению сроков весенней заявочной кампании все желающие успеют сделать подарок себе и своим детям в период новогодних праздников и забронировать саженец и парк для его высадки", – рассказал замруководителя департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

Он добавил, что в прошлом году москвичами было высажено 2,3 тысячи деревьев, а в 2020-м – 5 тысяч. По его словам, на следующий год родители забронировали около 4,5 тысячи саженцев, которые они планируют посадить весной.

Проект озеленения Москвы появился весной 2019 года. Он направлен на улучшение экологической ситуации и сохранение семейных ценностей. Подать заявку на участие в программе можно на mos.ru, там же можно выбрать парк, участок и породу дерева.

