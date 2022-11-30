В РФ выявили 6 088 случаев COVID-19 за сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России обнаружили еще 6 088 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За 24 часа в стране выздоровели 5 557 человек, скончались 59 пациентов. Госпитализация потребовалась 1 341 заболевшему. При этом данный показатель снизился в 44 регионах, а увеличился в 34 субъектах.

В общей сложности с начала пандемии в России вылечились 20 997 710 граждан, скончались – 392 002. При этом за все время в стране зарегистрировали 21 590 828 случаев заражения.

Ранее врач-терапевт Игорь Гончаров сообщил, что при заражении коронавирусом пациенты меньше испытывают дискомфорта. По его словам, обычно у заболевших один или два раза повышается температура, но после это перерастает в сильный интоксикационный синдром со слабостью.



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