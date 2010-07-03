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Москва 24

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17:30

В России возник дефицит самых дорогих моделей новых iPhone

общество технологии

17:30

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На складе российского интернет-магазина Apple закончились iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов. Об этом сообщила газета "Коммерсант".

Следующая поставка iPhone 11 Pro и Pro Max будет в октябре. В российском интернет-магазине Apple называют срок в 2-3 недели. Также около 2-3 недель придется ждать фиолетовый iPhone 11 и 3-4 недели – зеленый.

Реселлеры заявили, что из-за неожиданно высокого спроса некоторые модели смартфонов в отдельных городах могут быть временно недоступны. Уточняется, что в основном это касается моделей с объемами памяти 256 и 512 гигабайт.

Представитель Apple и реселлеры не говорят, сколько на данный момент было продано новых iPhone. Источники издания уточнили, что за первую неделю было продано 40 тысяч устройств. Также появилась другая информация, что всего в Россию поставили 40 тысяч новых iPhone и только 9,2 тысячи из них продали.

Новые iPhone поступили в продажу 20 сентября. Предзаказ в России начался 18 сентября. Сразу после официального старта продаж новые смартфоны начали перепродавать с наценкой. iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max в России сейчас стоят от 89 тысяч 990 рублей и 99 тысяч 990 рублей соответственно.

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общество технологии

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