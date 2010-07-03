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Москва 24

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14:09

Встречай День города с Москвой 24

общество праздники День города

14:09

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

7 сентября с 11:00 до 22:00 на главной сцене города на Охотном ряду, доме 2 телеканал Москва 24 подарит москвичам и гостям столицы потрясающее музыкальное путешествие.

Вас ждут выступления New Life brass, групп UMA2RMAN, Максима Леонидова, "Сурганова и Оркестр", песни нашего кино в исполнении артистов "Большого театра", а также многое другое.

Зрители телеканала Москва 24 смогут увидеть вечерний концерт и выступление хедлайнеров не выходя из дома. Три часа – с 19:00 до 22:00 – в прямом эфире вы сможете увидеть выступления любимых групп.

Весь день в эфире – прямые включение с главных городских площадок и мест народных гуляний, интересные гости и, конечно, салют.

До встречи 7 сентября!

Сюжет: День города – 2019

общество праздники День города

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