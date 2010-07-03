Названы признаки профессионального выгорания

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В НИИ медицины труда имени академика Измерова рассказали RT, какие признаки свидетельствуют о наличии у работников профессионального выгорания. Они отметили, что выгорание проявляется прежде всего в эмоциональной истощенности, негативном отношении к собственной профессии, в снижении общей работоспособности.

Эмоциональная истощенность – чувство опустошенности, исчерпанности эмоциональных ресурсов, негативные установки по отношению к окружающим, себе, работе и жизни в целом. В НИИ медицины труда подчеркнули, что в таком состоянии возможны эмоциональные срывы при стрессовых ситуациях.

Негативное восприятие профессии характеризуется циничным отношением к труду, формальностью контактов с окружающими, конфликтностью.

Падение работоспособности выражается в обесценивании своей деятельности и снижении своей самооценки как профессионала. Таким образом возникает безразличие к работе и ощущение своей несостоятельности.

Бывает, что профессиональное выгорание сопровождается головными болями, проблемами со сном, раздражительностью, наличием зависимостей – алкоголизмом и курением.

"Выгорание – следствие профессионального стресса. Возникает в связи с нарушением баланса удовлетворенности в самореализации в профессиональной и личной жизни и с систематически воздействующими на психику человека негативными факторами социального, организационного и социально-психологического характера", – уточняют в НИИ медицины труда.

Выгоранию подвержены представители многих профессий, добавили специалисты. Больше всего подвержены эмоциональному выгоранию люди в возрасте от 19 до 25 лет.

