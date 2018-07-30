Собянин провел очередную встречу с избирателями в качестве кандидата в мэры

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Кандидат на пост мэра Москвы Сергей Собянин провел встречу с коллективом технопарка "Строительный" ООО ПСФ "Крост" в рамках предвыборной агитации. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Строительная отрасль Москвы одна из самых масштабных. Ежегодно почти девять миллионов квадратных метров различных объектов строится в столице. Это и жилье, и детские сады, школы, и спортивные объекты, и коммерческие здания, офисы, многофункциональные центры, а также технопарки", – отметил Собянин.
По его словам, помимо жилой недвижимости в Москве также должны создаваться рабочие места.
"Несколько лет назад мы решили отказаться от застройки старых серий. "Крост" была одна из первых компаний, которая стала производить современные, качественные корпуса и энергоэффективные материалы", – подчеркнул кандидат.
Он также отметил, что Москва всегда поддерживала и продолжит поддерживать новое современное инновационное производство, которое должно украшать наш город.
Помимо этого, Собянин ответил на вопросы коллектива о городском благоустройстве и напомнил, что в столице прошла реконструкция исторического центра, благоустроены дворы и около 500 зеленых территорий, а на месте старых заброшенных пространств появились зеленые парки.
"За эти годы отреставрированы около 900 объектов. Такого показателя не было за всю историю", – заявил Собянин.
Кроме того, он рассказал, что в новом "Технограде" на ВДНХ можно будет получить одну из 49 рабочих специальностей и повысить свою квалификацию. По словам Собянина, в настоящее время в строительных колледжах города учатся почти 12 тысяч студентов по направлению строительство.
Концерн "Крост" выступает генподрядчиком проекта нового технопарка и гостиницы.
Встречи Собянина с рабочими коллективами столичных предприятий в рамках избирательной кампании по выборам мэра Москвы будут проходить регулярно. Первая такая встреча прошла на московской фабрике по изготовлению мороженого.
Выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Из 33 кандидатов зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.
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