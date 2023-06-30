Эксперт рассказала, в каком случае работодатель обязан сократить трудовой день

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Если температура воздуха в рабочем помещении повышается до 28,5 градуса, то рабочий день должен быть сокращен на час, если до 29 и 30,5 градуса, то на два и на четыре часа соответственно. Об этом пишет RT со ссылкой на руководителя по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям сервиса "Работа.ру" Татьяну Мощагину.

Она объяснила, что в данном случае используются нормы Роспотребнадзора, но это рекомендации, а не требования законодательства.

"Если воздух прогревается до 32,5 градуса, работать в таком помещении опасно и нежелательно. Это касается температуры внутри офиса. Если на улице 36 градусов, а в вашем кабинете 25 градусов, ни о каком сокращении рабочего времени речи не идет", – подчеркнула эксперт.

Мощагина напомнила, что работодатель обязан соблюдать нормы СанПиН, согласно которым максимально допустимая температура воздуха в кабинете – 28 градусов. Обычно устанавливается необходимое климатическое оборудование, коллектив снабжается водой и пересматривается рабочий график. По словам эксперта, потребовать сокращения трудового дня можно, если на рабочем месте температура выше 28 градусов, а работодатель ничего не предпринимает.

"При несоблюдении работодателем СанПиН нужно писать служебную записку на имя руководства и заявление в трудовую инспекцию, если записка останется без внимания. Работодателю грозит крупный денежный штраф за ненадлежащие условия труда", – добавила Мощагина.

По словам специалиста, когда работодатель сокращает трудовой день по своей инициативе, это считается простоем и оплачивается из расчета 2/3 оклада или тарифной ставки. Мощагина порекомендовала зафиксировать данные изменения отдельным приказом о простое.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать для работодателей рекомендации, предусматривающие возможность перевода сотрудников на дистанционный формат работы во время жары. Свою инициативу он объяснил тем, что жаркая и засушливая погода может способствовать ухудшению самочувствия человека, провоцировать обострение хронических заболеваний.

До этого врач Денис Банный сообщил, что разница в температуре между улицей и помещением не должна превышать 5–10 градусов. Так, если на улице 30 градусов, лучше настроить кондиционер на 22–23 градуса, не меньше.

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