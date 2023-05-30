Москва 24: специалисты расскажут, как защитить жизнь и здоровье ребенка на каникулах

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31 мая в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Безопасность детей в период летних каникул".

Как должны быть обустроены детские центры отдыха и оздоровления, спортивные секции и кружки по интересам? Как обеспечивают безопасность детей дома, во дворе, в торгово-развлекательных центрах и местах активного отдыха? Об этом и многом другом расскажут:



первый заместитель председателя Госдумы ФС РФ по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая;

уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;

руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко;

начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Анастасия Иванова.

Смотрите прямую трансляцию 31 мая в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.