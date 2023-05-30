Депутаты предложили лечить бойцов СВО в обычных больницах

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Возможность лечения участников СВО в обычных больницах нужно проработать на уровне правительства РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

Он заявил, что сейчас бойцы вынуждены долго ожидать повторную операцию в системе здравоохранения Минобороны РФ. По мнению Пискарева, это объяснимо, потому что там в нынешних условиях оказывается срочная медицинская помощь.

Депутат сообщил, что он с вице-спикером ГД Анной Кузнецовой предлагает правительству проработать этот вопрос на подзаконном уровне. Финансовую часть вопроса, по его словам, закроют Минздрав и Минобороны.

Ранее депутат ГД Василий Власов предложил ввести льготную ставку 3% по упрощенной системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей, которые имеют статус ветерана боевых действий. Он считает, что подобные льготы могли бы стать стимулом заняться предпринимательской деятельностью и приносить пользу государству в новой сфере.

До этого Владимир Путин подписал указ, согласно которому в РФ вводят единовременные выплаты семьям в размере 5 миллионов рублей в случае смерти сотрудников МЧС в зоне спецоперации. Если сотрудник МЧС получит ранение в зоне СВО, то его семье предоставят единовременную выплату в размере 3 миллионов рублей.