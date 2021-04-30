Москва онлайн покажет соревнования собак по трейбболу и фрисби

Фото: depositphotos/Bigandt

2 мая в рамках международной выставки собак "Евразия" состоятся показательные выступления по трейбболу и соревнования по фрисби.

Трейббол придумал немецкий писатель голландского происхождения и руководитель кинологической службы Ян Ниджбоер. Слово "трейббол" в переводе с немецкого означает "загони мяч". В ходе состязания пастушьи собаки загоняют в специальные вольеры мячи, как овец. Первые соревнования прошли в 2007 году.

Фрисби – один из самых популярных в мире видов спорта среди собак. Четвероногие участники должны поймать наибольшее число тарелок, продемонстрировав ловкость и четкость.

Смотрите трансляцию 2 мая в 11:40 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.