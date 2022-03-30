За сутки в Москве госпитализировали 193 человека с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За последние сутки в Москве госпитализировали 193 человека с COVID-19. Об этом сообщает столичный Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В городе также выздоровели еще 1 157 пациентов. В общей сложности от коронавируса вылечились свыше 2,5 миллиона человек. В настоящее время на ИВЛ находятся 87 граждан.

За сутки в столице выявили 1 165 новых случаев заражения коронавирусом. Скончался 21 пациент.

В России за сутки госпитализировали 4 299 человек с коронавирусом. За предыдущие 24 часа этот показатель был равен 4 932 случаям. Всего за сутки в России подтвердили 20 145 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 352 пациента.

