Вернувшихся из Уханя заколачивают в собственных квартирах

В интернете появилась информация о том, что одну из квартир в Китае заблокировали с внешней стороны из-за подозрения на наличие коронавируса у жильцов. На видео, распространяющемся в Сети, видно, что дверь действительно перекрыта металлическими балками, а рядом висит табличка с надписью "Вернулись из Уханя. Не прикасаться".
В подписи к видео говорится о том, что люди, приехавшие из города Ухань, отказались сотрудничать с медицинским персоналом. После этого им просто заколотили дверь, чтобы те не смогли выйти.
На другом видео видно, как соседи самостоятельно решили принять меры по своей безопасности. Семья сумела выбраться из Уханя, переехала в другой город, но местные коллективным решением устроили им принудительный карантин.
Многие пользователи шокированы размахом эпидемии и сравнивают ее с апокалипсисом. Однако другие усомнились в достоверности видео и пишут в комментариях, что это неправда.
Вспышка пневмонии, возбудителем которой стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV, была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце декабря.
К настоящему моменту инфицированные выявлены во всех регионах Китая, включая автономные зоны. Вирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке.
Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, а количество зараженных достигло 7 711. Днем ранее сообщалось о 5 999 заболевших и 132 умерших. В России на данный момент инфицированных нет.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать штаб по коронавирусу. Туда войдут его заместители, главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.
Минздрав России разработал проект временных рекомендаций по лечению заболевания. Столичное управление Роспотребнадзора опубликовало подробную инструкцию о том, как действовать персоналу, работающему с китайскими гражданами.
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