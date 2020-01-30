Эксперт прокомментировал возможный отказ ретейлеров от распродаж

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Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов в беседе с Москвой 24 прокомментировал возможный отказ продавцов от проведения распродаж. Причиной инициативы стал внесенный в Госдуму законопроект, который будет регулировать такие акции в России.

"Распродажа – инициатива частных лиц, а любое избыточное законодательство является нагрузкой на торговлю и на покупателя тоже. Законы о распродажах в некоторых странах мира действительно есть, но требования, которые сейчас выносят в Госдуму, они с перебором, много лишнего, много глупостей, которые легко обходить", – сказал Иванов.





Александр Иванов президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Это может обернуться отказом от участия ретейлеров в больших распродажных праздниках. Что касается вообще отказа от распродаж, то у нас каждый день распродажа, это нормальные рабочие процессы, поэтому отказаться не смогут, ведь все интернет-магазины всегда что-то распродают.

Также эксперт прокомментировал идею о том, что законопроект поможет обезопасить покупателей от недобросовестных продавцов. По мнению Иванова, в стране работает хороший механизм общественного контроля.

"Чем дальше, тем реже подобные вещи случаются, например, в плане скидок. Люди смотрят, контролируют, знают механизмы, как узнать, какая цена была на самом деле еще до распродажи", – заверил собеседник Москвы 24.

Ранее сообщалось, что интернет-ретейлеры могут отказаться от распродаж из-за планов Госдумы принять законопроект, который регулирует процесс проведения таких акций в стране.

Ассоциация компаний интернет-торговли направила в Думу негативный отзыв на этот законопроект. Документ предполагает, что розница будет следовать более строгим правилам.

Торговцы должны будут указывать точные сроки акции и причины ее проведения. Магазины также хотят обязать сообщать среднюю стоимость продукции за последние полгода и делать скидку на нее.

В пояснительной записке говорится, что правовое регулирование в отношении распродаж сейчас недостаточно. Отмечается, что этим пользуются недобросовестные торговцы. На них жалуются сами покупатели, особенно во время "черной пятницы" и "киберпонедельника".

В АКИТ заявили, что это станет вмешательством в рыночное ценообразование, что усложнит бизнес-процессы. Предприятия столкнутся с дополнительными расходами. Инициатива может ударить по малому бизнесу. В АКИТ считают, что закон о защите прав потребителей охватывает вопросы, затронутые в новом документе.

Депутат Олег Лебедев полагает, что ничего серьезного за заявлениями интернет-торговли не стоит. Он считает, что компании не готовы терять свою выгоду. Парламентарий подчеркнул, что покупатели должны четко ориентироваться в ценах на товары и размерах скидок.

Преподаватель Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Галина Кузнецова тоже не верит, что ретейлеры пойдут на такой шаг и откажутся от этого инструмента. По ее мнению, распродажи – главный инструмент в современной торговле.



Соболева Илона