Диетолог рассказал об опасности селедки под шубой

Фото: depositphotos/Khasuist
Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, что селедка под шубой может вызвать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта из-за избытка жиров, передает News.ru.
"Избыток жиров может вызвать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, например, гастрита, язвы, колита, панкреатита. Чтобы этого избежать, можно заправить салат нежирной сметаной и соблюдать меру в употреблении", – заявил Арзамасцев.
Специалист также подчеркнул, что салат может быть вреден людям, у которых имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой. Он уточнил, что добавляемая в салат рыба способна задерживать в организме жидкость, из-за чего могут образоваться отеки, а затем повысится давление.
Врач при этом отметил, что полезными продуктами в салате являются вареная морковь и свекла, которые содержат в себе клетчатку.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что неосторожное отношение к соблюдению сроков хранения новогодних салатов может обернуться серьезным отравлением, в особенности для детей и людей с проблемами желудочно-кишечного тракта. У них трехдневный новогодний салат может вызвать обострение хронических заболеваний, уточнила специалист.
По ее словам, наиболее потенциально опасными блюдами являются традиционные для русской кухни салаты из майонеза, яйца, мяса и морепродуктов. Для правильного хранения их необходимо не заправлять майонезом сразу и держать в холодильнике или на балконе.
"Доктор 24": новогодняя селедка под шубой
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: