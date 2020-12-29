Диетолог рассказал об опасности селедки под шубой

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Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, что селедка под шубой может вызвать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта из-за избытка жиров, передает News.ru.

"Избыток жиров может вызвать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, например, гастрита, язвы, колита, панкреатита. Чтобы этого избежать, можно заправить салат нежирной сметаной и соблюдать меру в употреблении", – заявил Арзамасцев.

Специалист также подчеркнул, что салат может быть вреден людям, у которых имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой. Он уточнил, что добавляемая в салат рыба способна задерживать в организме жидкость, из-за чего могут образоваться отеки, а затем повысится давление.

Врач при этом отметил, что полезными продуктами в салате являются вареная морковь и свекла, которые содержат в себе клетчатку.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что неосторожное отношение к соблюдению сроков хранения новогодних салатов может обернуться серьезным отравлением, в особенности для детей и людей с проблемами желудочно-кишечного тракта. У них трехдневный новогодний салат может вызвать обострение хронических заболеваний, уточнила специалист.

По ее словам, наиболее потенциально опасными блюдами являются традиционные для русской кухни салаты из майонеза, яйца, мяса и морепродуктов. Для правильного хранения их необходимо не заправлять майонезом сразу и держать в холодильнике или на балконе.

