Более 300 открыток отправили по почте посетители павильона МЦД

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Более 300 бесплатных открыток отправили посетители Демонстрационного павильона Московских центральных диаметров (МЦД) на площади Киевского вокзала в Москве. Отправку осуществляла Почта России, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"В рамках нашего совместного проекта с "Почтой России" любой посетитель Павильона МЦД может бесплатно отправить открытку своим друзьям и родственникам в города России и мира", – говорится в сообщении в пресс-службы.

Также посетители павильона могут сфотографироваться в специальной фотокомнате в стиле рекламной компании МЦД и распечатать эту фотографию в виде открытки, чтобы отправить по почте.

"Уникальные открытки-фотографии – это личное свидетельство москвичей о позитивных изменениях, которые происходят сегодня на наших глазах в столице", – приводятся в сообщении слова директора макрорегиона Москва Почты России Дмитрий Адушев.

28 декабря стало известно, что более трех тысяч человек посетили со дня открытия демонстрационный павильон Московских центральных диаметров (МЦД), который находится на площади Киевского вокзала.

Работать павильон МЦД будет без выходных в течение всего 2019 года. Заглянуть в него можно с 9:00 до 21:00. Пассажиры смогут узнать все о новом наземном метро, понаблюдать за реализацией проекта в режиме онлайн и предложить организаторам свои идеи для МЦД.

Запуск первых двух диаметров (МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск") запланирован на конец 2019 – начало 2020 года. МЦД будет работать, как метро, – с 5:30 до 1:00.