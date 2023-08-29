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29 августа, 19:33

Общество

Жителей Московского региона предупредили о тумане с вечера 29 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве с вечера вторника, 29 августа, ожидается туман с ухудшением видимости до 200–700 метров, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Уточняется, что предупреждение будет действовать с 23:00 29 августа до 09:00 30 августа.

В свою очередь, автомобилистов призвали быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В Дептрансе также рекомендовали водителям избегать резких маневров на дорогах.

ГУ МЧС по Московской области сделал аналогичное предупреждение.

В Центральном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнили, что оно будет действовать с 20:00 29 августа до 09:00 30 августа.

Ведомство посоветовало водителям снизить скорость, включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних перестроений. Пешеходам, в свою очередь, рекомендовали сохранять бдительность при переходе улиц и дорог.

Аналогичное предупреждение ранее выпустил российский Гидрометцентр, объявив в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности из-за тумана.

Минувшая ночь столичном регионе стала самой холодной за последние два месяца. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, минимальная температура воздуха составила 1,1 градуса.

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